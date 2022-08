Thiago Campbell esclarece sobre liberação do Estádio Leão do Sul

O Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para o começo do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Enquanto isso, o Vice de Futebol Thiago Campbell respondeu a algumas perguntas sugeridas por torcedores do Leão do Sul, tais como sobre liberação do Estádio Leão do Sul, divulgação dos jogos da equipe profissional, aproveitamento de atletas sub-20 para o time principal e busca por patrocinadores.

Como está a questão da liberação do Leão do Sul para receber jogos dos Profissionais?

“O estádio já recebeu a vistoria do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Já foi solicitado a vistoria da vigilância sanitária. E agora a gente está só aguardando os prazos e procedimentos para que seja entregue a documentação. Até o presente momento, a gente não foi comunicado de nenhuma exigência. Então a gente acredita que esteja tudo sob controle, uma vez que a gente não foi notificado sobre nenhuma infração ou nada que precise ser feito. Mas a gente está no aguardo.”

Caso o estádio seja liberado para jogos, a diretoria pensa em divulgar as partidas de quais formas?

“O Barra Mansa vai explorar as suas mídias sociais – instagram, facebook, twitter -, porque são as ferramentas que o Barra Mansa tem utilizado bem. Tem um bom engajamento e é assim que a gente vai fazer com que a informação se aproxime do torcedor, assim como a gente fez nas competições da base neste primeiro semestre.”

O técnico Marcelo Mariano pretende aproveitar alguns nomes do sub-20 do clube para a equipe profissional?

“A transição dos atletas sub-20 está sendo feita agora nesta semana. A gente está em processo de discussão entre diretoria e treinador para que dentro do perfil, a gente possa direcionar aqueles atletas que a gente acredita que tem potencial para atender ao profissional nesta competição. A gente ainda não tem todos os nomes definidos. Ainda está em discussão mas que, até a próxima semana, a gente pretende estar com essa definição.”

O clube chegou a buscar patrocinadores ao longo desse período preparatório?

“O clube já conseguiu muitos parceiros, que tem nos dado contra-partidas que trazem benefícios, uma economia do fluxo de caixa do clube. E o clube está em negociação com patrocinadores que vão explorar o espaço da camisa, que trarão receita para que seja custeado o operacional do clube.”

A estreia do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais será no dia 11 de setembro, às 15h, contra a equipe do Carapebus, no Estádio Leão do Sul. Por Diogo de Oliveira Paula – Blog Barra Mansa