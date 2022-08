Volta Redonda abre inscrições para novas turmas do Ballet Educação

Alunos do 4º ao 9º Ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal podem se inscrever nesta sexta-feira, dia 26

Estudantes interessados em participar das novas turmas do projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, podem se inscrever nesta sexta-feira, dia 26, das 8h às 11h, e das 13h às 16h, na sede da SME, no bairro Niterói. Podem participar alunos do 4º ao 7º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Serão 40 vagas para estudantes do 4º ou 5º Ano, sendo 20 vagas para alunos que estudam no turno matutino (manhã) e 20 vagas quem está matriculado no turno vespertino (tarde). Para estudantes do 6º e do 7º Ano, são 15 vagas para alunos da manhã, e 15 vagas para quem estuda à tarde.

A inscrição deve ser feita no Departamento Pedagógico da SME, que fica na Rua Santa Helena, nº 22, bairro Niterói. É necessário levar: cópia da certidão de nascimento do(a) candidato(a); declaração de escolaridade atualizada; uma foto 3×4 atualizada.

A prova da seleção acontecerá no dia 9 de setembro na Escola Municipalizada Minas Gerais, localizada na Rua Vouga, nº 122, Retiro. O horário da prova será informado no dia da inscrição.

Os alunos do 4º e do 5º Ano inscritos farão uma prova prática, sendo avaliados em coordenação motora, musicalização, ritmo e flexibilidade, por uma banca examinadora composta por profissionais especializados em dança e música. Para participar, deverão usar os seguintes trajes: short e top, e cabelos presos num coque para meninas; short e camiseta para meninos.

Para estudantes do 6º e do 7º Ano, será aplicada prova prática (barra e centro), sendo avaliados por uma banca examinadora composta por profissionais especializados em dança. Os trajes para a prova são: collant, meia-calça e sapatilha para meninas; e short, camiseta e sapatilha para meninos.

Iniciado em setembro de 2005, o projeto Ballet Educação tem o objetivo de preparar jovens bailarinos, promover o desenvolvimento global dos estudantes e estimular a formação de plateias, com foco na arte da dança de formação clássica e contemporânea. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.