‘Descarte Solidário’ será realizado em Barra Mansa no próximo sábado

Evento tem o objetivo de recolher eletroeletrônicos e descartá-los corretamente

No próximo sábado, dia 27, será realizada em Barra Mansa a quarta edição do Descarte Solidário de Eletroeletrônicos. O evento vai acontecer das 9h às 16h, na Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro. A ação é promovida pelo Rotary Club, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). A Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) também apoiam a iniciativa.

Durante o descarte, serão recolhidos materiais como TVs, geladeiras, celulares, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, monitores e computadores.

O gerente de Resíduos Sólidos da Secretaria de Meio Ambiente, Giovane Mendes, destacou a importância da Prefeitura participar de ações nesse sentido.

“Nos dias atuais, a troca de aparelhos eletrônicos ocorre de forma constante, especialmente celulares e computadores. Isso acaba gerando impactos ambientais, visto que os rejeitos eletrônicos levam muito tempo para serem decompostos na natureza. Além da maioria dos dispositivos eletrônicos conter elementos tóxicos como mercúrio e cádmio, que podem vazar no solo, ar e água. Ações como essa são importantes para conscientizar a população e orientar para o descarte adequado do lixo eletrônico, diminuindo casos de descarte em vias públicas, assim como nas margens dos rios e córregos do município”.

Já o coordenador da Comissão do Projeto do Resíduo Eletrônico do Rotary Club de Barra Mansa, Bruno Volpe Maciel, informou que, “além do descarte seguro, outro ponto positivo é que o valor arrecadado com a venda desses resíduos irá beneficiar entidades sociais de nossa cidade”, contou, acrescentando que os resíduos recolhidos serão encaminhados para uma empresa especializada.