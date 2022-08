Um adolescente, de 14 anos, foi atropelado na noite de quarta-feira, por volta das 21h30 min, no km 256, da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), no bairro São José, em Barra do Piraí.

O menor foi atropelado por um ônibus de turismo que seguia no sentido Volta Redonda. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. O motorista do ônibus aguardou no local a chegada do resgate.