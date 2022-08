AAP-VR presta homenagem ao Dr. Toninho, ex-prefeito de Pinheiral

Em cerimônia emocionante, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda inaugurou, em seu posto avançado de Pinheiral, o Espaço de Cuidados Médicos Dr. Antônio Carlos Leite Franco, em homenagem ao conhecido ex-prefeito daquela cidade e destacado médico da entidade, morto em 11 de março do ano passado, vítima da Covid 19. O presidente Ubirajara Vaz também entregou a esposa do Dr. Toninho uma placa com Moção de Aplausos e Agradecimento.

Na presença de outros familiares e do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, sobrinho do homenageado, o Presidente Ubirajara lembrou que o Dr. Toninho foi o primeiro médico a chegar a Associação e que tinha horário para entrar, mas não para sair.

“Ele atendia a quantos o estavam esperando. Foi um dos maiores entusiastas da AAP-VR e um dos responsáveis para que trouxéssemos este Posto Avançado para a sua cidade, Pinheiral, que ele administrou tão bem em dois mandatos de prefeito. Para mim, era mais do que um médico, era um amigo”, afirmou o Presidente Ubirajara.

Participaram da homenagem ao Dr. Toninho o Vice Presidente, José Lúcio da Silva (J. Lúcio), a Diretora Secretária, Clara Sabença; o Diretor Previdenciário, Rômulo de Carvalho; o Diretor Tesoureiro, Geraldo Vida; o Diretor de Assistência Social, Manoel Messias dos Santos; o Diretor de Sustentabilidade e Meio Ambiente, João Batista dos Santos e o suplente da Diretoria Jurídica, Jaime José Mateus.

Veja, abaixo, a Moção entregue pelo presidente da AAP-VR à família do Dr. Toninho:

Moção de Aplausos e Agradecimento

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda concede esta Moção de Aplausos e Agradecimentos, in memorian, ao Dr. Antônio Carlos Leite Franco.

O Dr. Toninho, ex-Prefeito de Pinheiral, foi um dos maiores entusiastas da AAP-VR, prestando relevantes serviços médicos por vários anos.

Sua competência e humanidade eram reconhecidas por todos, principalmente pelos incontáveis pacientes que recuperaram a saúde graças a sua dedicação, o que justifica plenamente esta Moção.

Presidente: Ubirajara Vaz

Diretora: Clara Sabença