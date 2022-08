Carreta tomba na Serra das Araras

Uma carreta carregada com mortadela tombou na tarde desta sexta-feira, por volta das 15 horas, na altura do km 222, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ninguém ficou ferido. Parte da carga chegou a ser saqueada. No local do acidente houve interdição parcial da rodovia, com o trânsito fluindo pela faixa da direita.

A PRF orienta para que os motoristas que irão passar no local para redobrar a atenção devido ao congestionamento. Equipe da PRF no local.