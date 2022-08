Carro bate em viatura da Polícia Civil, no bairro Aterrado

Um Celta bateu numa viatura da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, dia 25, na Rua 535, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. A viatura atingida é da delegacia de Porto Real e estava estacionada na rua, que fica nos fundos da delegacia de polícia.

O motorista do Corsa não se feriu. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o teste do etilômetro, mas, segundo policiais que estavam no local, não aparentava sinais de embriaguez e pode ter dormido ao volante.

Com a colisão, o Corsa ficou atravessado na rua, impedindo o trânsito. Até o momento desta publicação, policiais civis estavam desviando o trânsito, a partir dos fundos do Colégio Estadual Guanabara, para a Rua 566.