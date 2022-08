Carro-forte da Brinks tomba na subida da Serra das Araras

Um carro-forte da Brinks tombou, no início da noite da quinta-feira, dia 25, na Rodovia Presidente Dutra, subida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava em direção a São Paulo e o acidente ocorreu no km 224.

A PRF negou que o acidente tenha sido provocado por uma tentativa de roubo. Os quatro ocupantes do carro-forte só conseguiram sair quando foi feito o destombamento. Nenhum deles se feriu.

Com o apoio da concessionária da rodovia, o carro-forte foi removido. O trânsito não chegou a ter retenções.