Furban-VR investe em obras de contenção pelos bairros de Volta Redonda

Trabalho de prevenção visa garantir segurança dapopulação em época de temporais

Com o intuito de garantir a segurança dos moradores no período de fortes chuvas, previsto para o fim do ano, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Fundo Comunitário do município (Furban-VR), vem dando seguimento à série de obras estruturais em espaços públicos pela cidade.

Uma delas é a contenção com sacaria e projetado na Rua Amparo, nº39, bairro Vila Brasília, que foi entregue recentemente aos moradores da localidade. De acordo com a equipe técnica da autarquia, a rua estava cedendo, com uma parte da via que chegou a cair, e foi necessária intervenção para estabilizar e não ter problemas futuros. Também já foi concluída a construção de muro em solo grampeado na Rua Rio Araguaia, no bairro Água Limpa.Além das recentes entregas, o Furban-VR também está com outras intervenções em andamento. No bairro Retiro, está sendo construída contenção de encosta com muro grampeado na Estrada Monte Alegre, no trecho entre os números 34 e 72, e a previsão é que a obra seja concluída no início de setembro. E no Vila Brasília, está sendo feita estabilização de encosta com concreto projetado na Viela Antonio Sarria, altura do nº 178.

No início do mês de agosto, o Furban-VR concluiu outras duas importantes obras para garantir a segurança de imóveis e moradores. Uma foi a estabilização de encosta e construção de calçamento na servidão do Beco Esperança, próximo ao número 212, no bairro Vila Brasília. A outra obra foi a construção do muro em concreto projetado e muro de solo cimento na encosta da Rua Nova Friburgo, próximo ao número 807, no bairro Eldorado.

“São mais de R$ 400 mil em investimentos nessas obras, que se somam a outras que o Furban tem realizado em prol da população, principalmente em regiões mais distantes da parte central da cidade. O objetivo do Executivo Municipal é levar mais segurança para os moradores das casas próximas e também mais comodidade para quem transita nessas localidades”, afirmou o diretor-técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira.F otos de divulgação – Secom/PMVR.