Polícia Militar apreende drogas na região

A Polícia Militar apreendeu drogas em Volta Redonda e conduziu duas pessoas por suspeita de tráfico para a delegacia em Pinheiral. As ações ocorreram de forma distintas e foram realizadas nesta sexta-feira (26).

Em Volta Redonda, a ação ocorreu no bairro Candelária. O nome da rua não foi informado. A PM disse que em uma área de mata do bairro os agentes encontraram sacos contendo aproximadamente 2 kg de cocaína, 600 gramas de maconha, duas balanças de precisão e material para preparar entorpecentes. Ninguém foi preso.

Já em Pinheiral, a ação ocorreu em uma casa na Rua 7, no bairro Cruzeiro, e terminou com um jovem, de 19 anos, preso, e uma adolescente, de 17, apreendida. Dentro do fogão da residência os agentes encontraram 22 pinos de cocaína, 14 tiras de maconha, dois celulares, 30 sacolés vazios e um frasco de fermento em pó.

Todas as ocorrências foram registradas nas delegacias. (Foto: PM/Divulgação)