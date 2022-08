PRF flagra carreta com sistema de freio ineficiente na Dutra

A equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) estava em ronda quando abordaram uma carreta carregada com tubos metálicos acima do painel frontal sem a devida amarração no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo os agentes, o deslocamento da carga numa frenagem brusca poderia causar uma colisão. A carreta com placa de Cruzeiro (SP) também estava com desgaste excessivo das lonas de freio. Devido à falta de segurança viária, o veículo foi recolhido ao pátio para regularização.