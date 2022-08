Rapper Luccas Carlos irá se apresentar no domingo, dia 28, no Memorial Zumbi

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv), preparou um final de semana recheado com eventos culturais e sobre empregabilidade para encerrar o Mês da Juventude com chave de ouro. Ao todo, durante o mês de agosto, foram realizadas até esta quinta-feira (25), 68 atividades para os jovens da cidade.

Nesta sexta-feira, dia 26, acontece uma sessão de cinema especial no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, às 18h30. O Cine Zumbi irá exibir o filme “Medida Provisória”, em um evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

O sábado, dia 27, a partir das 9h, na Praça Brasil, será dia do UniFOA + Social, ação social realizada pelo UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda. As secretarias municipais e representantes dos cursos da universidade ficarão responsáveis por ações de saúde, inserção no mercado de trabalho, meio ambiente, recreação e outras atividades.

Já no domingo, dia 28, no Memorial Zumbi, a partir das 10h, em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), acontecerá a “Arena Hip Hop”, com atividades em comemoração ao Dia do Skate, abertura e participação do Coletivo Roda de Rima de Volta Redonda e show do rapper Luccas Carlos. No mesmo dia, acontecerá também o encontro com a juventude religiosa católica, através de missas realizadas em todas as paróquias do município.

“Foi um mês importante para a juventude da nossa cidade. Conseguimos realizar diferentes atividades, em diversas áreas e setores, além de também lançar dois projetos muito importantes para ajudar na capacitação dos jovens, que foram o ‘Semeando Juventudes’ e o ‘Semeando Liberdade’. Para finalizar, queria convidar a todos para participar das atividades que estamos preparando para estes últimos dias do Mês da Juventude”, disse a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez.

Atividades durante a semana

A programação de encerramento do Mês da Juventude continuará durante a semana. Na segunda-feira, dia 29, terá início a campanha de doação de sangue “Universitário Sangue Bom”, no Hemonúcleo de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista.

Na terça-feira, dia 30, acontecerá um workshop com rodada de negócios, realizado pela CDL (Câmara de Dirigentes Logistas) Jovem e empresas da cidade, com o intuito de auxiliar os jovens na inserção no mercado de trabalho.

Encerrando o Mês da Juventude, na quarta-feira, dia 31, na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), haverá um evento com gestores de Recursos Humanos da região sobre empregabilidade, com roda de atividades e simulação de processo de seleção, com intuito de preparar os jovens. Este evento será uma parceria da CoordJuv com a Fundação CSN, por meio do ETPC.