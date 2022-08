Barra Mansa tem descarte eletroeletrônico neste sábado

O Rotary Club, em parceria com órgãos municipais, Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) estão promovendo neste sábado mais um Descarte Solidário de Eletroeletrônicos na Praça Ponce de Leon, a Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro.

Segundo seus organizadores, a ação está sendo bem sucedida e vai de 9 às 16 horas. Durante o descarte, serão recolhidos materiais como TVs, geladeiras, celulares, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, monitores e computadores.

O coordenador da Comissão do Projeto do Resíduo Eletrônico do Rotary Club de Barra Mansa, Bruno Volpe Maciel, informou que, “além do descarte seguro, outro ponto positivo é que o valor arrecadado com a venda desses resíduos irá beneficiar entidades sociais de nossa cidade”, contou, acrescentando que os resíduos recolhidos serão encaminhados para uma empresa especializada.

O jornalista Luiz Antônio Cunha e sua esposa Magali Moraes da Silva (Rotary) diretores da entidade, estão no local ajudando na coleta do lixo eletroeletrônico. A presidente do Rotary, Dinah Ottoni Barbosa Maia também está ajudando nos trabalhos.