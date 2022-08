Um policial civil da 88ª DP (Delegacia de Polícia de Barra do Piraí) estava almoçando em um restaurante no final da noite de sexta-feira, quando um homem anunciou o assalto. A tentativa de assalto ocorreu em um restaurante no Centro de Barra do Piraí.

O criminoso, de 22 anos, entrou no estabelecimento com o rosto coberto por uma touca ninja e foi direto ao caixa, onde anunciou o assalto e empurrou violentamente a funcionária que trabalhava no local.

O policial percebeu o crime, se identificou e deu voz de prisão ao criminoso, que ainda tentou fugir, mas foi preso em flagrante. O policial fez contato com a delegacia e pediu apoio para levar o suspeito para a delegacia.

O jovem, de 22 anos, já possui antecedentes policiais por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O criminoso foi transferido para o presídio de Volta Redonda.