PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram por volta das 10 horas, deste sábado, um veículo BMW com placa de São Paulo, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Itatiaia.

Ao serem realizadas as consultas de praxes foi constatado haver suspensão do direito de dirigir para o condutor, de 41 anos, e também o sistema acusou um mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor por não pagamento de pensão alimentícia.

Mas, ao ser conduzido à 94ª DP, de Piraí foi verificado já haver um mandado impedindo a prisão do indivíduo. Mas, por estar dirigindo veículo com a CNH suspensa o indivíduo foi detido por cometer crime de trânsito de menor potencial ofensivo.

Foi lavrado TCO em desfavor do condutor que assinou se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Foi aplicada a devida multa de trânsito por dirigir com CNH suspensa no valor de R$ 880,41 e o veículo foi liberado para ser conduzido por outro condutor devidamente habilitado.