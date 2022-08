Jogo-treino entre Resende e Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)

Na manhã deste sábado (27/8), a equipe principal do Barra Mansa Futebol Clube realizou um jogo-treino no Centro de Treinamento Pelé Academia, em Resende, em preparação para o Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Na atividade, o time barra-mansense venceu por 1 a 0 a equipe principal do Resende, com o gol marcado por Ruan, de pênalti.

O técnico Marcelo Mariano escalou os time do Barra Mansa com a seguinte formação inicial: Sidney; Santos, Milho, Rocha e Matheus Xerém; João Victor, Renan e Ruan; Yuri, Ramos e Guilherminho.

O Barra Mansa se prepara para a estreia no Campeonato Carioca (Série B2) diante do Carapebus, no dia 11 de setembro, às 15h, no Estádio Leão do Sul. Enquanto que a equipe do Resende joga na próxima quarta-feira (31/8) contra o Gonçalense pela partida de volta da segunda fase da Copa Rio de Profissionais. Por: Diogo de Oliveira Paula

