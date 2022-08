Um homem ficou ferido ao bater com seu veículo em uma árvore no final da madrugada deste domingo, por volta das 4h30min, na Avenida Prefeito Botafogo, no bairro Campos Elíseos, em Resende.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou à vítima já tinha sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência. Ao realizar consulta no veículo junto e ao portal de segurança foi constatado de que o veículo era produto de roubo.

Em seu interior havia uma pistola 9mm com um carregador, 10 munições, um smartphone Motorola e R$ 505,00 em espécie. Depois de atendido o suspeito será encaminhado para 89ª Delegacia de Polícia, de Resende.

O suspeito já tem nove anotações criminais e está cumprindo regime semiaberto.