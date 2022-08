Carro é atingido por trem em Barra Mansa

Um carro Fork Ka ficou totalmente destruído ao ser atingido por um trem na manhã deste domingo, na Rua Major José Bento, na passagem de nível do bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

O veículo foi projetado contra uma ponte ferroviária e ficou imprensado. O motorista seguia no sentido Ano Bom, quando houve a colisão. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois jovens que estavam em seu interior não se feriram.

A Guarda Municipal, Polícia Militar e vigilantes da MRS Logística estiveram no local do acidente. Após a perícia o trem deixou o local do acidente.