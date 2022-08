Homem abastece em posto de combustível e sai sem pagar em Valença (RJ)

Um homem conduzindo um veículo Versa (azul) abasteceu o seu carro em um posto de combustível e saiu sem pagar na noite de sábado por volta das 21h40min na RJ-155, em Barão de Juparanã, em Valença.

Policiais militares do 10º BPM foram informados de que após o abastecimento no valor de R$ 162,74 o homem fugiu no sentido a cidade de Vassouras. Os agentes fizeram uma varredura pelo local, mas não conseguiram localizar o dono do veículo.

Policiais de Vassouras também foram avisados, mas o veículo não foi localizado. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Valença.