Idoso é preso após colisão no bairro Retiro, em Volta Redonda

Uma colisão envolveu um veículo Citroën C-4, conduzido por um idoso, de 66 anos, e um veículo Jeep Renegade, na noite de sábado na Avenida Sávio Gama, no Retiro, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, o idoso teria avançado o sinal de trânsito. Ninguém ficou ferido. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foi acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública) e teria constatado que o idoso apresentava sinais de embriaguez ao volante.

O idoso teria admitido ter consumido bebida alcoólica antes de sair com o carro. Segundo os guardas municipais, o aposentado foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal no km 275 da BR-393 (Lúcio Meira), em Dorândia, Barra do Piraí.

No entanto, se recusou a fazer o teste de etilômetro (bafômetro). O motorista foi conduzido à delegacia de polícia, que orientou os agentes a leva-lo até o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, onde o legista de plantão confirmou a embriaguez.