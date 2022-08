Mulher morre atropelada em Resende

Marilene Corrêa, de 50 anos, morreu na madrugada deste domingo, por volta de 1h15min, na Estrada da Vargem Grande, no bairro Agulhas Negras, em Resende. O marido dela, Renato Soares, de 57 anos, e a filha do casal, de 15 anos, ficaram feridos e foram socorridos no Hospital de Emergência. A unidade hospitalar não informou estado de saúde das vítimas, mas as informações preliminares dão conta de que eles teriam sofrido ferimentos moderados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. A informação inicial é de que a colisão teria ocorrido entre um carro e uma motocicleta. A Polícia Civil foi informada que a família estaria trocando um pneu furado do carro quando foi atingida por um veículo não identificado.

Um retrovisor do veículo que atingiu a mulher foi recolhido na pista. A polícia continua investigando o caso.