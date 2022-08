Samba é atração do Corredor Cultural

Evento acontece uma vez por mês e contribui com a diversidade cultural

Quem passou pelo Corredor Cultural, no Centro de Barra Mansa, neste sábado, 27, pôde apreciar os shows dos grupos Sorriso Aberto e Reunião Papo de Samba, com a participação de personalidades e baluartes de um dos ritmos musicais mais admirados no país. O evento intitulado Samba do Corredor foi promovido pela FCBM (Fundação Cultura Barra Mansa) e diversão garantida para o público.

No espaço foi adaptada uma praça de alimentação, possibilitando a união da dupla cerveja gelada e samba raiz, num clima de descontração, alegria e harmonia.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, destacou as opções culturais e de lazer, gratuitas, realizadas no município. “A gente tem elaborado uma programação aos fins que contempla desde as crianças até os mais idosos, com teatro, roda de samba, fórum, festivais, entre outras iniciativas. O barra-mansense não precisa mais deixar a cidade em busca de diversão e cultura. Essas atrações são encontradas aqui”.

O Samba do Corredor é realizado uma vez por mês e tem entre outras finalidades valorizar os talentos da nossa região e contribuir com a diversidade cultural. Fotos: Felipe Vieira