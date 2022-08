Um homem de 42 anos foi detido no fim da tarde de sábado, dia 27, por suspeita de tentar assaltar uma idosa, de 67, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Rua Benedito Lopes Bragança, nas proximidades do Park Sul, e o homem foi imobilizado por um morador que percebeu a situação após ouvir os gritos da mulher. Uma câmera registrou o momento em que o suspeito persegue a idosa e em seguida é imobilizado pelo morador que entra em luta corporal com o homem até imobilizá-lo.

A vítima contou que o suspeito a atacou e segurou forte em seu braço, tentando pegar seu celular. Ela gritou por socorro e o suspeito fugiu sem conseguir o aparelho. Em seguida, o homem é imobilizado pelo morador, de 32 anos, que acionou a Policia Militar.

As imagens mostram que toda a situação começou às 16h27min. O homem persegue a idosa e tenta agarrá-la pegando pela nuca. Os dois atravessam a rua correndo. No mesmo minuto, o morador, após escutar os gritos, sai da residência, e o suspeito caminha em direção a ele, até ser imobilizado.

Segundo informações apuradas pelo site, o suspeito ficou preso em flagrante, e já teria tentado assaltar uma moradora mais cedo. Ele teria diversas anotações criminais, dentre as principais por furto.