Volta Redonda recebe projeto de cinema itinerante

Sessões gratuitas do Gira Gira Brasil serão na próxima semana, na Praça Brasil

O caminhão do Gira Gira Brasil, que transporta uma sala de cinema com 30 poltronas, telão de 120 polegadas, sistema de som e estrutura que garante acessibilidade, estaciona na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, na próxima semana. O projeto garante exibição gratuita de filmes para crianças e adolescentes entre os dias 29 de agosto e 02 de setembro (segunda a sexta-feira).

Nesta temporada, estarão em cartaz os longas-metragens “O Rei Leão”, “Wall-e”, “Aladdin” e “Tom & Jerry”, que serão divididos em cinco sessões diárias às 8h, 10h, 13h30, 15h e 19h. O Gira Gira Brasil, por meio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e de Educação (SME), fechou agendas com escolas do município, mas também recebe livre demanda.

O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, é realizado pelo Ministério do Turismo e pela Magma Cultura, com apoio das prefeituras dos municípios que recebem a atração. Em doze anos de estrada, a iniciativa já visitou todas as regiões brasileiras e recebeu cerca de 180 mil pessoas. De acordo com Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura, “o objetivo é ampliar esse número e tornar o acesso ao cinema cada vez mais democrático”.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, afirma que o Gira Gira Brasil segue a linha de popularizar o acesso à Cultura que está implantando no município. “Temos que aproximar as ações da população, facilitar o consumo da arte. E o cinema gratuito é uma ferramenta importante para garantir este acesso”, falou. Foto de divulgação – Secom/PMVR