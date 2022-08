Voltaço recebe a Aparecidense-GO pela Série C

Partida será nesta segunda-feira, dia 29, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira

Com o acesso garantido para a Série A do Campeonato Carioca 2023, o Volta Redonda agora volta todo o foco na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, dia 29, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço recebe a Aparecidense-GO pela 2° rodada da segunda fase da Série C.

Encerrando a preparação para o confronto, o Voltaço treinou no Raulino de Oliveira na manhã deste domingo, dia 28. Autor do gol do título da A2, o terceiro na vitória sobre o Olaria, o zagueiro Davison falou sobre o quanto o objetivo conquistado no Estadual pode ajudar no Brasileiro.

– Acesso muito importante, até para o decorrer da temporada, porque dá mais moral para que possamos vencer estas partidas decisivas e buscar o acesso para a Série C – afirmou.

Esta será a segunda vez que as duas equipes irão se enfrentar nesta Série C. Na primeira, também no Raulino, a equipe goiana.

– Mais ânimo para ganharmos deles. Então, vamos mais forte e mais concentrados neste jogo, porque no último demos algumas brechas que não podem se repetir, já que precisamos muito desta vitória porque estaremos jogando em casa – destacou o prata da casa tricolor.

Promoção

O pacote promocional de ingressos dos jogos do Volta Redonda em casa nesta segunda fase continua. São três ingressos por R$ 40. O preço do ingresso avulso é de R$ 20.

Venda nos seguintes locais:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas na segunda-feira, no dia 29