Homem foge da polícia após furto em drogaria no bairro Ano Bom

Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h30min, quando se depararam com várias pessoas nas proximidades da drogaria Moderna Mega Store, localizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

As pessoas sinalizaram para os agentes e foram ao encontro da viatura. Elas passaram os detalhes do homem que havia furtado a drogaria, dizendo que o homem era branco, magro, estatura mediana e cabelo baixo. Disseram também que o homem que praticou o furto era conhecido como morador de rua e que havia furtado alguns pertences da loja. Após o furto saiu correndo em direção a Ponte dos Arcos. Os agentes entraram na viatura e seguiram em busca do suspeito. Do outro lado da ponte o homem foi avistado e saiu correndo ao ver a aproximação da viatura policial.

Ele subiu em uma casa pulando o telhado e desceu do outro lado da linha férrea. Quando os agentes já estavam chegando ao seu encontro, ele pulou, atravessou por cima de uma loja abandonada e voltou para a Beira-Rio, indo em direção ao Rio Paraíba do Sul.

De volta ao local onde ele foi visto, os agentes foram informados que ele teria tirado a camisa e escondido numa valeta, próximo ao Rio Paraíba. Durante buscas, foi encontrada uma mochila preta contendo os produtos de furto, que o suspeito deixou escondido em uma árvore.

Populares que caminhavam na Beira-Rio avistaram o homem saindo do Rio Paraíba e correndo para a Rua Eduardo Junqueira, mas ele não foi encontrado.

Foram recuperadas três calças, uma blusa de moletom e um desodorante Rexona.