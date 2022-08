O condutor de um veículo, de 45 anos, morreu ao capotar com o seu veículo na tarde de domingo, nas proximidades da Cedae, no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital da Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na madrugada desta segunda-feira.