Mercadoria saiu da capital e seguia para Montes Claro, em Minas Gerais

Agentes da Operação Foco apreenderam, no domingo, dia 28, cerca de 180 mil maços de cigarro sem nota fiscal, na BR-040, em Comendador Levy Gasparian (RJ). A ação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caminhão baú foi abordado por uma equipe da PRF na altura do KM 22, em Três Rios, na região conhecida como Moura Brasil. Como o motorista não apresentou nota fiscal da mercadoria, o veículo foi apresentado no posto fiscal da Operação Foco de Levy Gasparian.

O auditor fiscal da Secretaria de Fazenda (SEFAZ) aplicou multa de R$ 359 mil para que o condutor apresentasse nota fiscal e assim conseguir a liberação do veículo e mercadoria. O caminhão havia saído da capital fluminense e tinha como destino a cidade de Montes Claro, em Minas Gerais.

Ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas atua em conjunto com a SEFAZ para coibir a evasão de ativos no Estado do Rio.

São cinco postos fixos em pontos estratégicos que dividem o Rio dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espirito Santo. Além disso, a Operação Foco atua de maneira volantes das rodovias estaduais e na capital.