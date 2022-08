Um idoso, de 66 anos, perdeu o controle de direção de seu veículo, bateu contra uma árvore e um muro de um condomínio na Estrada das Marinas, na altura da Praia do Jardim, em Angra dos Reis (RJ).

Parte do muro desabou com a colisão e uma grade foi arrancada. O veículo ficou com a frente totalmente destruída. O idoso teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal da Japuíba.