Obras previstas para a Vila Santa Cecília foram adiadas

As obras de pavimentação que estavam previstas para acontecer nesta segunda-feira (29) na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, foram adiadas devido à previsão de chuva. O serviço alteraria o trânsito no local – próximo à passarela da CSN e ao posto de combustíveis.

O asfaltamento faz parte das obras do Plano de Mobilidade Urbana. Assim que o serviço for possível, a Prefeitura de Volta Redonda irá divulgar as alterações que serão necessárias no trânsito, buscando evitar transtornos aos motoristas.