Um colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 29, por volta das 15 horas, onde um ônibus bateu na marquise de uma drogaria e derrubou a placa de publicidade, na descida da Rua Mário Ramos para o acesso a Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa.

Segundo informações da Guarda Municipal, ninguém ficou ferido e não houve interrupção no trânsito. Duas janelas do ônibus quebraram com o impacto.O sinal de trânsitofoi atingido e houve pequena avaria.