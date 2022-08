Porto Real realiza nova etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica

O bairro Village foi atendido no último sábado, 27 de agosto, com a campanha de vacinação antirrábica, e segundo o Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais vacinaram 124 cães e 21 gatos no local. “Nossa meta é trabalhar juntos pela segurança dos animais de estimação e seus tutores, por isso, precisamos que a população abrace novamente a campanha e compareça nos locais de vacinação”, declarou Serfiotis, prefeito do município.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Cássia Pitasse da Cunha, ainda explica que a partir do dia 8 de outubro será iniciada a campanha de vacinação por postos, onde o munícipe poderá comparecer das 8h30 às 14h no seguintes locais:

Posto 1 – Ginásio Poliesportivo – Fátima;

Posto 2 – CIEP – Freitas Soares;

Posto 3 – Escola Cruz e Souza – Jardim das Acácias;

Posto 4 – Praça da Igreja Nossa Sr.ª das Dores – Centro;

Posto 5 – Academia da Saúde – Novo Horizonte;

Posto 6 – Escola Maria Hortência – Jardim Real;

Posto 7 – Escola José Ferreira da Silva – São José.