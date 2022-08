Centro de Cidadania LGBTI+ do Médio Paraíba e secretaria de Políticas para Mulheres realizarão Café da Tarde no fim do mês

O Centro de Cidadania LGBTI+ do Médio Paraíba e a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) convidam mulheres lésbicas e aliadas, assim como seus familiares para um Café da Tarde nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, das 14h às 17h. O evento será no auditório da secretaria, na Rua Antônio Barreiros, número 232, bairro Nossa Senhora das Graças.

Segundo Talita Maia, coordenadora do Centro de Cidadania, que funciona no segundo andar da sede da SMDH, o evento é alusivo ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica – celebrado em 29 de agosto, data em que no ano de 1996, aconteceu o 1º Seminário Nacional de Lésbicas (Senale).

“O evento foi dedicado a discutir políticas públicas de combate à lesbofobia e dar visibilidade à comunidade lésbica no Brasil. A intenção do Centro de Cidadania LGBTI+ e da SMDH é ouvir mulheres lésbicas da região sobre suas demandas para que possam melhor assisti-las”, afirmou Talita.

A atividade em Volta Redonda contará com vídeos disparadores, bate-papo e um café da tarde bem caprichado para as convidadas. As interessadas podem confirmar presença pelo “CCLGBTI de bolso” – telefone (24) 99321-3445 (somente Whatsapp, não aceita ligações).

O Centro de Cidadania LGBTI+ do Médio Paraíba faz o atendimento para os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Pinheiral e Rio Claro. Novos centros foram inaugurados em junho deste ano pelo governo estadual: o Centro de Cidadania de Agulhas Negras, em Quatis, e o Vale do Paraíba, em Barra do Piraí.