Chá das Princesas abre o mês de setembro no Sider Shopping

O Chá das Princesas é uma atração infantil mágica, repleta de encantamento e diversão, através de uma experiência imersiva nas histórias mais amadas pelas crianças. A atração proporciona momentos únicos a todas as crianças participantes, oferecendo uma experiência encantadora de conhecer as princesas dos clássicos contos de fadas e viver, de fato, um dia de princesa. Em um espaço temático, as crianças são recepcionadas pela Fada Madrinha e participam do camarim da princesa, onde uma equipe vai fazer penteado e maquiagem. Após esse momento, quando todas estarão prontas para receber as princesas, o chá da tarde é servido. As princesas apresentarão um show especial, cantando e dançando as suas principais músicas. Finalizando este momento encantado, as princesas convidam todas as crianças para o baile real e a cerimônia de coroação, onde todas serão coroadas e poderão tirar fotos.

A sessão tem duração de uma hora, acontece no 2º piso – ao lado do elevador, é destinada para crianças a partir dos quatro anos de idade e o valor do convite individual é R$ 50,00. Crianças menores de quatro anos podem participar da atração, desde que acompanhadas por um maior responsável.

No valor do convite está incluída a entrada no evento, alimentação e uma coroa. Os pais ou responsáveis que desejarem acompanhar as crianças durante o evento, ou que irão acompanhar as crianças menores de quatro anos, devem também adquirir um convite, pois a atracão tem capacidade máxima para 30 pessoas.

Agenda:

Chá das Princesas:

Data: 03 e 04 de Setembro – atrações do dia: Rapunzel, Cinderela, Ariel e Fada Madrinha

Data: 10 e 11 de Setembro – atrações do dia: Elsa, Anna, Bela e Fada Madrinha

As sessões acontecem nos seguintes horários:

13h00 – 15h00 – 17h00 – 19h00

Local: 2º piso – ao lado do elevador

Garanta seu ingresso em: www.chadasprincesasoficial.com.br