O corpo de uma pessoa ainda não identificada com marcas de tiros foi encontrado no início da madrugada desta terça-feira (30) no bairro Paraíso, em Barra Mansa. O cadáver estava na Rua Dirceu Custódio do Nascimento.

Segundo as primeiras informações, a vítima não portava documentos. A Polícia Militar isolou a cena do crime para o trabalho da perícia. O caso foi registrado na delegacia da cidade.