‘Cine Gira Brasil’ segue até sexta-feira no município, com exibição de filmes gratuitos; sessões das 19h são abertas ao público

O caminhão do “Cine Gira Brasil” estacionou nesta semana em Volta Redonda, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, dando início às sessões gratuitas de filmes para população. O veículo transporta uma sala de cinema especialmente montada para o projeto itinerante – aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. Alunos das redes municipal e estadual de ensino foram os primeiros a conferir as sessões na manhã desta terça-feira, dia 30.

Uma das turmas do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho (IEPMM) assistiu o longa “Estrelas Além do Tempo”. A estudante Alicy Vitória de Souza, de 16 anos, comentou sobre a experiência do projeto. “Achei muito legal essa iniciativa, algo bem criativo que nos tira da rotina. Foi muito bom ter participado, recomendo que a galera venha conferir”, disse.

Também estão em cartaz os filmes “O Rei Leão”, “Wall-e”, “Aladdin” e “Tom & Jerry”. O Cine Gira Brasil tem realização do Ministério do Turismo e da Magma Cultura, com apoio das prefeituras dos municípios que recebem a atração.

Em Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e de Educação (SME), a agenda foi fechada com escolas e Cras (Centros de Referência da Assistência Social) do município, mas também recebe livre demanda. As sessões na Praça Brasil acontecem diariamente até sexta-feira, dia 2, às 8h, 10h, 13h30, 15h com as escolas inscritas. Às 19h, o “Cine Gira Brasil” recebe o público em geral.

Outra aluna, Laiza Caetano Gonçalves, descreveu que a iniciativa contribui para que todos possam ter acesso a conteúdos culturais. “O projeto é muito bom e garante acesso às pessoas que não têm condições de ir ao cinema”, falou.

A sala onde são exibidos os longas-metragens tem 30 poltronas, telão de 120 polegadas, sistema de som e estrutura que garante acessibilidade. A estrutura recria a atmosfera de uma verdadeira sala de cinema em qualquer lugar.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, mencionou que o município está se transformando em uma cidade receptiva ao receber projetos de todo o Brasil.

“Volta Redonda, além de promover cultura, também está se tornando um município receptivo a projetos incentivados. Neste ano, por exemplo, recebemos apresentações de circo, cinema, música e teatro, através do ‘Cultura em Ação’, também realizado pelo Ministério do Turismo. Tudo que contribuir com a cultura será muito bem-vindo a Volta Redonda”, concluiu o secretário. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.