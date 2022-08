A partir de quinta-feira, aposentados e pensionistas podem comparecer ao Furban-VR, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. Pedidos também podem ser feitos pela internet até 30/11

A Prefeitura de Volta Redonda inicia nesta quinta-feira, dia 1º, o atendimento presencial para aposentados e pensionistas que queiram solicitar o desconto de até 50% no pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023. Os interessados podem comparecer à sede do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), em prédio anexo à prefeitura, no Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. O atendimento pela internet também será mantido e pode ser feito pelo site: voltaredonda.rj.gov.br/isenção-iptu.

De acordo com a diretora do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Gabriela Borges, as solicitações do benefício podem ser feitas até o dia 30 de novembro.

“Anteriormente, antecipamos o prazo de pedidos pela internet para evitar aglomerações e agilizar o processo de solicitação e concessão do benefício. Agora, vamos iniciar o atendimento presencial e continuamos com o atendimento pela internet, para quem preferir”, explicou Gabriela, lembrando que quem tiver dificuldade no acesso à internet e quiser solicitar o desconto de forma online pode ir até ao Cras (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo ou à Subprefeitura do Retiro.

Para solicitar a isenção de até 50% de desconto, é preciso preencher alguns requisitos: ser aposentado ou pensionista por morte (anexar certidão de casamento ou de óbito); ter renda de até 10 salários mínimos nacionais; ser proprietário ou possuidor do imóvel; residir no imóvel (casa ou apartamento) que deseja solicitar o desconto; não possuir débitos em aberto com a prefeitura, inclusive o IPTU 2022 precisa estar quitado completamente no dia da solicitação do desconto.

A Subprefeitura fica na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, Retiro. Outras informações e orientações podem ser obtidas pelo telefone 156 – Central Única de Atendimento (CAU). Secom/PMVR