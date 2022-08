João Alves é sepultado no Cemitério do Retiro

João Alves de Souza, de 69 anos, morreu nesta segunda-feira, por falência múltipla de órgãos, no Hospital da Unimed, no Jardim Belvedere. João Alves foi ex-presidente da Suser (Superintendência de Serviços Rodoviários). Ele dirigiu a autarquia que antecedeu a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana durante o governo de Paulo Baltazar (1993-1996).

Metalúrgico aposentado, nascido em Divino de Carangola (MG), antigo distrito pertencente a Carangola, próximo a divisa com o Norte do Rio de Janeiro. João, veio criança para Volta Redonda, foi criado no Retiro, estudou na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e trabalhou como metalúrgico na CSN. Participou ativamente da política sindical, e foi um dos pioneiros do PT na Região.

Candidato a vereador nas eleições de 1992, não se elegeu e nunca mais quis se candidatar. Como integrante ativo do Partido dos Trabalhadores, se mudou para Brasília onde trabalhou por muito tempo no Ministério das Cidades no governo do Presidente Lula.

Viajava o país participando de palestras e eventos. Trabalhou também na prefeitura de Anápolis até retornar para Volta Redonda. Atualmente estava no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Volta Redonda (COMUTRAN).

João foi sepultado na manhã desta terça-feira, no Cemitério do Retiro.