O Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para a estreia do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. O técnico Marcelo Mariano terá à disposição o lateral-esquerdo Matheus Xerém, atleta de 20 anos que tem passagens pela base do Bonsucesso, do Ceres, do Campo Grande e do Bangu, clube onde também integrou o elenco profissional.

“Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer à diretoria e à comissão técnica por acreditar no meu potencial. Agradecer à minha família que sempre está me apoiando. É uma honra vestir essa camisa. Estou muito feliz e motivado para essa competição. O grupo vem trabalhando firme e forte. Vamos em busca do acesso. Sou lateral-esquerdo, mas gosto de atuar de extrema também.”

A estreia do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais será no dia 11 de setembro, às 15h, contra a equipe do Carapebus, no Estádio Leão do Sul.

MATHEUS XERÉM

Matheus Soares Souza

Posição: lateral-esquerdo (extrema)

Nascimento: 19/3/2002

Naturalidade: Rio de Janeiro

Último clube: Campo Grande-RJ

Por Diogo de Oliveira Paula/Foto: BMFC (divulgação)