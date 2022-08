Fiscalizações ocorreram em toda a cidade. Ao todo 11 motocicletas e oito automóveis foram levados para o Depósito Municipal

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam de forma integrada nas fiscalizações da operação “VR em Ordem”, entre os dias 22 e 28, em toda cidade. Ao todo, 19 veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal, por irregularidades. Dois condutores foram detidos por embriaguez.

Foram 11 motocicletas e oito automóveis recolhidos; eles apresentavam irregularidades ou seus condutores praticaram alguma ilegalidade como: trafegar sem placas, dirigir sobre as calçadas, falta de documentos e barulho acima do permitido por lei. Dos oito carros, dois deles se envolveram em acidentes de trânsito na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, com seus motoristas sendo encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e presos em flagrante por embriaguez.

Os condutores tinham fala arrastada, andar cambaleante e hálito etílico. Em ambos os casos, eles se recusaram a ir até o posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e um médico legista constatou o estado de embriaguez.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, é importante a participação da sociedade nas denúncias de casos de irregularidades, bem como também na conscientização para que a lei seja cumprida. “Sem a participação da sociedade não existe segurança pública e as denúncias nos ajudam a planejar as ações”, enfatizou Luiz Henrique. Foto: Divulgação/PMVR