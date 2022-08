Polícia Militar é recebida a tiros no bairro Morada da Olaria

Policiais militares do Serviço Reservado (P2) do 37º Batalhão da PM foram verificar uma denúncia na tarde de segunda-feira, por volta das 15 horas, sobre suspeitos armados realizando o tráfico de drogas na Rua do Canal, na Baixada da Olaria, em Resende.

Ao chegar ao local os agentes foram recebidos à tiros e houve revide. Os policiais viram dois suspeitos empreendendo fuga para uma área de mata. Nenhum policial foi ferido durante a ação. Nenhum elemento foi localizado. Equipe procedeu para sede de 89ª DP onde foi realizado o registro.