Volta Redonda avança com reforma e ampliação de escolas

Cinco unidades passam por obras de melhorias e outras devem receber intervenções em breve

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda está realizando obras de melhorias em cinco unidades educacionais do município. Uma delas, a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Zilda Arns, no Conforto, foram retomadas recentemente com a chegada de materiais, segundo a engenheira civil Gabriela Amaral, que faz parte do setor de Fiscalização de Contrato da SME.

“Com a chegada da laje, a obra foi reiniciada. A escola terá novo prédio onde ficarão as salas de aula. Também estão sendo feitas melhorias no refeitório e área administrativa. Atrás da escola foi realizada construção de muro de contenção, incluindo drenagem necessária”, explicou Gabriela.

Com trabalhos avançados, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Recanto Infantil, no bairro Retiro, passa por reforma de 1.768,29 m² no primeiro pavimento e 835,91 m² no segundo pavimento, totalizando 2.604,20 m² de área revitalizada. Também em etapas avançadas estão as obras no CMEI Cora Coralina, no Belmonte, e na Creche Municipal Nosso Espaço, bairro Volta Grande III. A outra reforma em andamento acontece na Escola Municipal Octacília Silva Stockler Mendonça, no bairro Vila Brasília.

O secretário municipal de Educação, Julio Cyrne, explicou que somente em 2021, a secretaria de Educação entregou reformas em quatro escolas da Rede Municipal de Ensino e, além das intervenções em andamento, outras obras estão por vir.

“Logo estaremos iniciando a obra na Escola Jayme de Souza Martins, no Santo Agostinho. Três obras estão passando por assinatura de contrato para iniciar em breve, duas foram encaminhadas para o setor de licitação, e outra já está em processo licitatório. São intervenções importantes que melhoram as condições para estudantes e profissionais, promovendo ganho na qualidade do ensino na Rede Municipal de Ensino”, disse Julio.

As obras em fase de assinatura de contrato são a reforma geral na Creche Municipal Ayrton Senna, na Vila, Santa Cecília, e na Escola Maria Carraro, no bairro Mariana Torres, além da adaptação que passa a Escola Professora Helena Maria Estefani, no Água Limpa.

Em processo de licitação está a reparação estrutural do CMEI Bem-Me-Quer, no Santo Agostinho. E já foram encaminhadas para licitação a reforma geral da Creche Maria Clara Machado, no Retiro, e da Escola Paulo VI, bairro Açude. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.