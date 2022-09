Tradicional Torneio Leiteiro da Fumaça retorna neste fim de semana

Programação conta com chegada das vacas e esgota, premiação para proprietários dos animais e apresentações musicais, nos dias 1°, 2, 3 e 4 de setembro

O Tradicional Torneio Leiteiro da Fumaça retorna em 2022, após dois anos sem ser realizado devido à pandemia. O evento acontece a partir desta quinta-feira, dia 1° e segue nos próximos dias 2, 3 e 4 de setembro, na Vila da Fumaça.

No primeiro dia do Torneio Leiteiro da Fumaça acontecerá a chegada das vacas e esgota. A festa ainda contará com apresentações musicais típicas e premiação para os animais e proprietários vencedores do Torneio no último dia. A festa conta com o apoio da EMATER-Rio.

-Mais um evento tradicional é retomado em nosso município, após dois anos sem realização devido à pandemia. O Torneio Leiteiro é importante para estimular e valorizar os produtores rurais da zona rural. Além de incentivar a interação entre os produtores e suas famílias com os shows musicais e tudo mais que o evento proporciona – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Confira a programação completa

1°/09 (quinta-feira):

Chegada das vacas e esgota

02/09 (sexta-feira):

20h – Os Brabo do Forró

22h – Yolanda e Rafaella

03/09 (sábado):

15h – Encontro de Calangueiros e Mazuca de Cacete

20h – Rhominho

22h – Zé Vithor e Cuiabá

04/09 (domingo):

11h – Corporação Musical Visconde de Mauá

12h – Premiação

14h – Vanessa Lemos

16h – Márcio Henrique e Gabriel