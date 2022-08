Adolescente fica ferido ao colidir contra um carro-forte na Beira-Rio

Um adolescente, de 16 anos, ficou ferido, na manhã desta quarta-feira, dia 31, ao colidir a motocicleta na traseira de um carro-forte na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Segundo a Guarda Municipal (GMVR), a vítima sofreu ferimentos no rosto. O adolescente foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital São João Batista. Segundo foi apurado, ele se encontra lúcido e estava para ser transferido para um hospital particular no momento desta publicação. (Foto: GMVR)