Um carro pegou fogo no início da noite de terça-feira, na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Campos, no Centro, de Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas que quase atingiram uma caminhonete que estava estacionada na frente do veículo em chamas.

Os bombeiros desligaram o sistema de gás. Ninguém ficou ferido. O motorista conseguiu parar antes que o fogo atingisse a cabine.

Ele chegou a ser alertado que havia muita fumaça debaixo do motor do carro.