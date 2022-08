Segundo dados do IBGE, cerca de seis milhões de pessoas com 60 anos ou mais não sabem ler e nem escrever no Brasil

O deputado federal Delegado Antonio Furtado garantiu que, caso reeleito, continuará lutando para que os direitos dos idosos sejam ampliados, garantidos e respeitados. Uma das propostas do parlamentar é a criação do projeto “Sem Vergonha”, que tem como objetivo reduzir o analfabetismo entre a “terceira idade”. A ideia é estabelecer convênios com instituições educacionais para que cursos sejam oferecidos a este público.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mais de 11 milhões de brasileiros são analfabetos. E desse total, pelo menos mais da metade tem idade superior a 60 anos. Em uma média, é possível concluir que cerca de seis milhões de idosos não sabem ler e nem escrever.

– Infelizmente, essa situação é ainda mais crítica nas regiões norte e nordeste do país, entre pessoas pardas e pretas. Isso nos leva a crer que, embora ter acesso à educação seja um direito coletivo, essa realidade ainda não é aplicada a todos os brasileiros. Com esse projeto, pretendemos reverter esse triste cenário, permitindo que milhares de idosos sejam alfabetizados – concluiu.

Furtado destacou que a taxa de analfabetismo entre os idosos é três vezes maior se comparada à faixa etária jovem, de 15 a 24 anos. O deputado ainda acrescentou que os dados revelam uma grave desigualdade.

– Muitos idosos sentem vergonha de não saber ler. Por isso, o nome do projeto é “sem vergonha” de aprender a ler na melhor idade. O analfabetismo prejudica o convívio social e o acesso à internet. Pra piorar, alguns se conformam com a realidade e começam a achar que já passaram da idade de aprender. Isso é um equívoco. Todos podem e devem ter o direito à alfabetização. O conhecimento deve ser compreendido como um processo constante durante toda a vida. Sempre há tempo para escrever uma nova história – concluiu.