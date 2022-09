Homem é detido com armas, drogas e munições no bairro Vila Americana

Um homem de 29 anos foi detido na tarde desta quarta-feira (31) com armas, drogas e munições em Volta Redonda. Ele estava em um carro abordado na Rua Argentina, no bairro Vila Americana.

Dentro do porta-luvas do veículo os policiais encontraram uma pistola Glock carregada com 13 munições calibre 380. No banco de trás do carro os agentes encontraram uma sacola preta com 37 tiras de maconha, 19 sacolés de haxixe e cinco pinos de cocaína.

Na casa do suspeito, morador da Avenida dos Gaúchos, na Cailândia, os policiais encontraram mais uma pistola, com kit rajada, carregada com 15 munições intactas. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: Polícia Militar)