PRF apreende quase 17 quilos de drogas em São Gonçalo

Droga estava escondida no para-choque e dentro de tanque de combustível de um veículo

A PRF apreendeu, na madrugada na segunda-feira , dia 29, cerca de 1600 pinos de cocaína e 2 800 trouxinhas de maconha, além de oito outros tabletes da mesma substância, em um veículo abordado na BR-101, em São Gonçalo. Um homem foi preso.

As drogas estavam escondidas no para-choque traseiro do veículo e dentro do tanque de combustível. Os policiais desconfiaram da existência de drogas escondidas após sentirem um cheiro forte vindo do veículo durante a abordagem, fato que os motivaram a realizar procedimentos de busca.

Ao todo, foram contabilizados quase 15 quilos de maconha e 1,7 quilo de cocaína. As drogas já estavam embaladas e prontas para serem comercializadas, divididas em pacotes contendo cerca de 1.600 pinos e 2.800 trouxinhas. Oito tabletes de maconha também foram encontrados no veículo.

O condutor do veículo foi detido e relatou ter pegado a droga na comunidade da Fazendinha, em Inhaúma, zona norte do Rio, e que receberia cerca de R$ 1.500 reais para levá-la até a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O material apreendido e o detido foram encaminhados à polícia judiciária.