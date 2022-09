Equipes também realizam fresagem na Rua Gustavo Lira, no Centro – próximo local a receber o asfaltamento

A aplicação do novo asfalto das obras da Mobilidade Urbana de Volta Redonda avançou na Avenida dos Trabalhadores, nas proximidades da passarela da CSN, no bairro Vila Santa Cecília, altura do Escritório Central. Nesta quinta-feira, dia 1º, as equipes também deram continuidade ao serviço de fresagem da Rua Gustavo Lira, no Centro, que será a próxima via a receber o asfaltamento.

No dia anterior (quarta-feira), foi necessária a alteração no trânsito do local para que o novo asfaltamento começasse a ser aplicado. A logística para organizar o fluxo de veículos foi realizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e por agentes da Guarda Municipal (GMVR).

O novo asfalto faz parte da construção de 15 quilômetros de corredor viário com faixas exclusivas para o transporte coletivo – obra integrante do Plano de Mobilidade Urbana do município, realizado com investimento do Governo do Estado. O objetivo é aumentar a velocidade do fluxo desses veículos, possibilitando maior oferta do serviço, sem aumentar custos operacionais.

Outras intervenções avançam

Em paralelo ao asfaltamento, as obras da Mobilidade Urbana seguem avançando em outras frentes. A empreiteira Santa Luzia avançou na obra da construção da nova ponte de 418 metros sobre o Rio Paraíba do Sul, que vai ligar os bairros Aero Clube e Aterrado. As equipes iniciaram a mobilização do bate-estaca para começar a fundação dos apoios ao lado do Fórum, no Aterrado. No Aero Clube, ao lado do Kartódromo Municipal, os trabalhos seguem na etapa de concretagem da rampa de acesso. A previsão é que esta fase seja finalizada no final de setembro.

A empresa segue com os trabalhos em outras frentes, como a nova iluminação de LED e a construção de ciclovia, que avançaram na Avenida Nossa Senhora do Amparo. No Aterrado, as equipes que constroem as novas calçadas estão atuando nas avenidas 17 de julho, Oscar de Almeida Gama, Dioneia Faria e 12 de Outubro, nas ruas Jaime Pantaleão de Morais, Mizael Mendonça, entre outras vias do bairro.

Também já foi iniciada a obra para construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco (em direção a quem desce do bairro Colina para o Aterrado). Essa alça vai desembocar na Rua do Canal, em um trecho perto da Capela Mortuária.

Da mesma maneira, serão iniciadas em breve as obras para construção de um novo viaduto na Avenida Nossa Senhora do Amparo, saindo de Niterói e levando o fluxo de veículos diretamente para as vias principais do Retiro. Um outro viaduto também será construído, ligando o bairro Jardim Amália (próximo ao antigo Restaurante Casarão) até o Fórum do Aterrado.

Além disso, estão em andamento em outros pontos da cidade as obras para adequação de calçadas, construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED. Todo o projeto foi feito pela prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo governo estadual. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.