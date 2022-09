O condutor de um caminhão Mercedes Benz, com placa de Cordeirópolis (SP), compareceu na noite de quarta-feira, por volta das 22 horas, para apresentar aos agentes a regularização de algumas pendências de infrações de trânsito no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes verificaram que uma das pendências não havia sido regularizada, pois o para-brisa estava danificado. Na vistoria, os agentes verificaram que o caminhão estava transportando 34.944 garrafas de cerveja Heineken (350 ml), no total de 12.230,4 litros de cerveja. Foi solicitada da documentação (nota fiscal).

O condutor do caminhão alegou que havia esquecido na empresa. Os agentes pediram para que ele entrasse em contato com o responsável da empresa para mandar a nota fiscal de forma digital. Como não foi apresentada a devida documentação fiscal, física ou digital, o motorista teve que ser encaminhado ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, para a emissão da nota fiscal.